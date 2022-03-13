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استقرار أسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-03-13 | 03:00
2,743 مشاهدة
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.
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