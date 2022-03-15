"اوبك" تنشر توقعاتها لحجم الطلب على النفط في 2022

وقالت المنظمة في تقرير شهري، انها "تمسكت برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام".واضافت إن "الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي"، موضحة أن "ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي".وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 7%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.