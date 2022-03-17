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ارتفاع جديد لأسعار النفط وبرنت يقترب من 100 دولار

اقتصاد

2022-03-17 | 02:12
ارتفاع جديد لأسعار النفط وبرنت يقترب من 100 دولار
1,257 مشاهدة

أستأنفت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعد التراجعات التي شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف أثارتها كل من معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية أمس بشأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة.

وبعد أن هبط خام برنت أمس الأربعاء إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عاودت العقود الآجلة للخام تسليم ايار، إلى الصعود بنسبة 1.83% لتصل إلى 99.81 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 1.64% لتصل إلى 96.6 دولار للبرميل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 113 دولارا للبرميل في آذار، و112 دولارا للربع الثاني من العام 2022.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية نيسان في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

فيما هبطت أسعار النفط أمس للمرة الخامسة في ست جلسات في رد فعل للمتعاملين على آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وكانت موجة شراء محمومة الأسبوع الماضي قد دفعت برنت ليتخطى لفترة وجيزة 139 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انقطاع في الإمدادات الروسية. وبرنت الآن منخفض بـ 39 دولارا عن ذلك المستوى ويحذر محللون من أن هذا يعكس تفاؤلا كبيرا بأن الحرب ستنتهي قريبا.

يذكر أن الولايات المتحدة ودول أخرى فرضت عقوبات صارمة على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين. وعرقل هذا تجارة نفط لروسيا تبلغ أكثر من 4 إلى 5 ملايين برميل من الخام يوميا.
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