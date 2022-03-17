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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-03-17 | 03:45
2,295 مشاهدة
استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.
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