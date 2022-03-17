أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.