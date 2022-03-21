الرافدين يحدد موعد استئناف منح قرض الـ150 مليوناً

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، موعد استئناف منح سلف الـ25 مليون دينار، وقروض الـ150 مليوناً.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يستأنف منح سلفة 25 مليون وقرض 150 مليوناً لشراء دار سكن غدا الثلاثاء في فروعه المنتشرة ببغداد والمحافظات".

