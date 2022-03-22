أسعار النفط تحلق مجدداً وتقترب من الـ120 دولاراً للبرميل

قفز خام برنت لأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 119 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء.وأمس الاثنين، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع صمود القوات الأوكرانية، في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2% إلى 106.39 دولار.وصعدت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا.