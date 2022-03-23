الازمة الأوكرانية ترفع اسعار المعدن الاصفر

وارتفع المعدن الاصفر في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1932.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1932.90 دولار.وقال المحلل المستقل روس نورمان: "تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته"، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع".وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية، هذا الشهر، ثم شهدت تراجعا متواصلا حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي، الأسبوع الماضي،ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقرارا.ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي.وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 25.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.60 دولار، وارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2557.96 دولار.إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة، اليوم الأربعاء؛ بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وقازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 3.13 دولار أي 2.7 بالمئة ليسجل 118.61 دولار للبرميل بحلول (الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش).وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار، أي 2.5 بالمئة إلى 111.96 دولار للبرميل، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 108.38 دولار للبرميل.وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه بأنه "عملية خاصة".