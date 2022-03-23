الأرقام القياسية تتواصل.. قفزة جديدة في أسعار النفط

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، حيث قفز خام برنت القياسي العالمي 5 دولارات إلى 120.50 دولار للبرميل.وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت ارتفع 3.13 دولار أي 2.7 %، ليسجل 118.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش. وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 114.45 دولار للبرميل.وحذرت روسيا أمس الثلاثاء، من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به جراء عاصفة.وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء، وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على أقل تقدير.