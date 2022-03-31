أسعار النفط تسجل تراجعاً

وحسب وكالة رويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة 0035 بتوقيت غرينتش بمقدار 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 في المئة، إلى 108.58 دولار للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمئة، إلى 102.74 دولار للبرميل.وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين.