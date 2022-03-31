"أوبك+" توافق على الالتزام بسياسة انتاج النفط الحالية

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر في المجموعة، أن "لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" أوصت بزيادة حصة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا انطلاقا من ايار المقبل".وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن "روسيا والسعودية ستتمكنان من استعادة إنتاج النفط في ايار المقبل إلى مستوى 10.549 مليون برميل في اليوم لكل منهما".وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.