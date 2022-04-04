ارتفاع أسعار الدولار في العراق

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

