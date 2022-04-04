ارتفاع أسعار الدولار في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مهاجرون من إفريقيا يطالبون بمعاملتهم "مثل لاجئي أوكرانيا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
ارتفاع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
2022-04-04 | 03:06
4,542 مشاهدة
ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
الدولار
سعر الصرف
+A
-A
آخر الاخبار
04:44 | 2022-04-04
04:44
سياسة
الزاملي يستضيف وزير الموارد المائية لمناقشة أزمة المياه وآلية معالجتها
04:31 | 2022-04-04
04:31
خاص السومرية
مع تعليق الكتلة الصدرية مفاوضاتها.. التنسيقي يتمسك بمبادرته: ستخرجنا من الأزمة
04:28 | 2022-04-04
04:28
بالفيديو
رمضان في بغداد: عادات عراقية متجذرة رغم الظروف الصعبة
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد تدهور حالته الصحية.. الكاظمي يزور اياد علاوي في احد مستشفيات بغداد (صور)
محليات
27.36%
04:29 | 2022-04-03
بعد تدهور حالته الصحية.. الكاظمي يزور اياد علاوي في احد مستشفيات بغداد (صور)
04:29 | 2022-04-03
الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب العراقي
رياضة
25.01%
04:15 | 2022-04-03
الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب العراقي
04:15 | 2022-04-03
المرور تحذر أصحاب المركبات: سنحيل هؤلاء إلى المحاكم
محليات
24.48%
08:20 | 2022-04-03
المرور تحذر أصحاب المركبات: سنحيل هؤلاء إلى المحاكم
08:20 | 2022-04-03
رسمياً.. مكتب السيستاني يعلن موعد رمضان
محليات
23.14%
11:56 | 2022-04-02
رسمياً.. مكتب السيستاني يعلن موعد رمضان
11:56 | 2022-04-02
المزيد
اقتصاد
أسعار النفط تواصل خسائرها وبرنت يصل لما دون الـ104 دولارات
أسعار النفط تواصل خسائرها وبرنت يصل لما دون الـ104 دولارات
أسعار النفط نحو هبوط جديد
03:22 | 2022-04-01
الرافدين يعلن توزيع رواتب هذه الفئة
01:51 | 2022-04-01
العقود الآجلة لمزيج برنت تبلغ 107.91 دولار للبرميل
15:01 | 2022-03-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.