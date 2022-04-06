الذهب يتراجع أمام قوة الدولار

وبحلول الساعة الـ0612 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1923.10 دولار للأوقية.وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2242.04 دولار للأوقية.