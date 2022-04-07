مجدداً.. أسعار النفط تعاود ارتفاعها

وارتفعت عقود خام برنت 1.48 دولار أو 1.5 في المئة إلى 102.55 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأميركي 1.26 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 97.49 دولار للبرميل.وخسر الخامان القياسيان أكثر من خمسة في المئة في الجلسة السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من مارس.وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.