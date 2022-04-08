الرافدين يحدد مدة تسديد قروض الـ 50 مليون دينار لترميم أو بناء الدور السكنية



حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مدة تسديد قروض الـ 50 مليون دينار لترميم أو بناء الدور السكنية.



وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدة التسديد عشر سنوات، ويمنح القرض للمواطنين بنسبة فائدة 5 بالمئة".

