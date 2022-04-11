منظمة دولية: الدول الأكثر فقراً معرضة لخطر كبير

وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3.1 و3.7 بالمئة هذا العام، في حين ينتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2.4 و3 بالمئة.وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية إن "شعب أوكرانيا يشعر بمعظم المعاناة والدمار، ولكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا".وأضافت أن "الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء".ولفتت إلى أن "ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي".