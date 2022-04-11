الجبوري يستبعد إقرار الموازنة من الناحية العملية

استبعد النائب السابق هيثم الجبوري، الاثنين، إقرار موازنة 2022 من الناحية العملية، فيما أكد أنه كان الأولى بالحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة.



وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية"، إنه "كان الأولى بالحكومة إرسال قانون الموازنة كما أرسلت مشروع قانون الدعم الغذائي".

وأضاف أن "الموازنة من الناحية العملية لا يمكن إقراراها"، مشدداً بالقول "إذا شكلت الحكومة لشهر حزيران نحتاج وقتاً لإقرارها وتحتاج شهرين في البرلمان".

وبشأن سعر صرف الدولار، قال الجبوري، إن "لو لم يحدث تغييراً بسعر الصرف لكانت الدولة لا تستطيع دفع رواتب الموظفين في 2021 بنسبة 60%"، مضيفاً أن "الدولة استفادت من تغيير سعر الصرف".