تضامناً مع المحافظات.. اضراب لمحطات الوقود الأهلية في كربلاء (صور)

افاد مراسل السومرية، اليوم الاربعاء، باغلاق عدد من محطات الوقود الاهلية في محافظة كربلاء تضامناً مع المحافظات التي أعلنوا عن أضرابهم.

وقال المراسل ان "عددا من محطات الوقود الاهلية اغلقت في محافظة كربلاء المقدسة تضامناً مع المحافظات التي أعلنوا عن أضرابهم".

وأضاف، أن "المحطات الحكومية وبسبب الإضراب ستفتح أبوابها 24 ساعة".

وأغلقت المحطات الوقودية الاهلية في محافظة النجف، يوم أمس الثلاثاء، أبوابها احتجاجا على عدم احتساب الهدر والتسريب.

يذكر أن عدد المحطات الاهلية يصل إلى خمسة واربعين محطة في النجف يقابلها ثمان محطات حكومية.

وطوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطات الوقود الحكومية في الديوانية؛ وذلك عقب اضراب المحطات الأهلية هناك.

وتعاني البلاد من أزمة في المشتقات النفطية والوقود الحكومي أدت الى اندلاع العديد من التظاهرات كان أخرها تظاهر أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود.