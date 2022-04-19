الغذاء حول العالم.. تحذير من تأثير الأزمة العالمية على العراق

حذر مراقبون للشأن العراقي، الثلاثاء، من انعكاس الأزمة العالمية على العراق خلال العامين المقبلين، في ظل تفاقم أزمة الغذاء في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال المراقبون في احاديث لـ السومرية نيوز، إن "مؤشرات الغذاء في العالم سيشاهد العالم عام 2023 وعام 2024 ارتفاعاً كبيراً في المواد الغذائية وذلك لعدة أسباب منها لم يتم حصاد الزرع لعام 2022 في اوكرانيا وهو محصود لغذاء عام 2023 وبسبب عدم الحصاد لم يتم زرع لعام 2023 ليكون حصاده لسنة 2024".

وأضاف المراقبون "لذا ستكون الازمة مركبة لعام 2022 وعام 2023 وعام 2024 وستكون أزمة كبيرة في عام 2023 وعام 2024 وذلك بسبب عدم الزراعة".

ولفت المراقبون الى أن "العالم بدأ بزيادة مخزونه الزراعي للأمن الغذائي وخزين الطوارئ"، ودعوا وزارة التجارة الى أن "تعد خطة للامن الغذائي لتأمين قوت الشعب".

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.