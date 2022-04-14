أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
على قيد الحب
من
04:40 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تفرض عقوبات على 398 عضواً بمجلس النواب الأمريكي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2022-04-14 | 03:35
2,565 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147750 ديناراً لكل 100 دولار.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
العراق
الدولار
+A
-A
آخر الاخبار
10:12 | 2022-04-14
10:12
محليات
العامري يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على اساتذة جامعة بغداد
10:01 | 2022-04-14
10:01
محليات
المالية تحسم جدل اعادة تخفيض سعر الدولار
09:53 | 2022-04-14
09:53
سياسة
"استهداف للمواطن".. بيان شديد اللهجة من الزاملي بشأن أزمة الوقود
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هي الشابة "ريم" التي أحزنت العراقيين برحيلها؟ (صور)
محليات
36.06%
04:04 | 2022-04-13
من هي الشابة "ريم" التي أحزنت العراقيين برحيلها؟ (صور)
04:04 | 2022-04-13
خامنئي: نصف ساعة أنقذت صدام حسين من الوقوع في قبضة الحرس الثوري الإيراني
دوليات
22.77%
03:50 | 2022-04-13
خامنئي: نصف ساعة أنقذت صدام حسين من الوقوع في قبضة الحرس الثوري الإيراني
03:50 | 2022-04-13
الرافدين يقرر شمول 3 فئات جديدة بقرض الـ150 مليوناً
محليات
22.66%
02:58 | 2022-04-13
الرافدين يقرر شمول 3 فئات جديدة بقرض الـ150 مليوناً
02:58 | 2022-04-13
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إجازات الاستيراد
اقتصاد
18.51%
13:25 | 2022-04-12
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إجازات الاستيراد
13:25 | 2022-04-12
المزيد
اقتصاد
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود
بالفيديو محطات الوقود الأهلية تغلق أبوابها
17:25 | 2022-04-13
تخص الغذاء.. تحذيرات من انعكاس الأزمة العالمية على العراق
14:08 | 2022-04-13
اسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف تراجع الإمدادات
08:29 | 2022-04-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.