بينها مشروع العقبة.. الزاملي يناقش مع وزير النفط 3 محاور

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط احسان عبد الجبار، استكمالاً لاستضافة الكادر المتقدم في الوزارة الاسبوع الماضي ، بحضور عدد من النواب، و بناءً على طلب قدمه اكثر من 50 نائباً الى هيأة رئاسة المجلس".وأشار الزاملي إلى أن "هذه الاستضافة تأتي لمناقشة ثلاث محاور مع وزير النفط متمثلة بأزمة الوقود الاخيرة والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها، وارتفاع اسعار النفط الاسود على المعامل الخاصة، إضافةً الى بحث كل حيثيات وجدوى مشروع مد الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني".واكد، أن "المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي تمس حاجة المواطن ومصلحة وثروات البلاد، لن تمرر او توقع دون موافقة ممثلي الشعب، المكلفين بالحفاظ على مقدرات البلاد، مشدداً على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية وسحب الاجازات من محطات الوقود المخالفة والمعامل الوهمية".من جهته، قال وزير النفط، أن "مشروع الانبوب الناقل لا زال في طور الدراسة ومعرفة التكلفة، ولم تتم احالته لأي جهة لغاية اليوم، ولن يتم المضي به دون التنسيق الكامل مع مجلس النواب والتأكيد على جدواه الاقتصادية وبما يخدم مصلحة الشعب".وخلص الاجتماع، وفق البيان، "بعدد من التوصيات بما يضمن عدم تكرار ازمة الوقود او ارتفاع اسعار النفط الاسود، فضلًا عن التشديد على ملاحقة ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية وسحب الاجازات من محطات الوقود المخالفة والمعامل الوهمية وايقاف تجهيزها ، ودعم المعامل الانتاجية الفاعلة ، واخيراً قيام وزارة النفط بتزويد مجلس النواب بملف مد الأنبوب النفطي للإطلاع عليه ودراسته بشكل كامل".