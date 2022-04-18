أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 14750 دينار لكل 100 دولار.



