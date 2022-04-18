ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0025 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس/آذار.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.ويأتي ارتفاع الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2018.وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس/آذار الماضي، مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.