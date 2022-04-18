خبير اقتصادي: انبوب نفط البصرة - العقبة يمثل أهمية قصوى للعراق

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان انبوب نفط البصرة_ العقبة يمثل أهمية قصوى للعراق بأتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة"، فيما ذكر ان كلفة المشروع التقديرية تتراوح ما بين 7 الى 9 مليارات دولار وليس 18 مليار دولار.

وقال المرسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيدا عن مضيق هرمز وفي مقدمتها السعودية وايران"، لافتا الى ان "انبوب نفط البصرة_ العقبة يمثل أهمية قصوى للعراق بأتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة لان الاقتصار على التصدير جنوبا عبر البحر قد يعرقل الامدادات النفطية العراقية مستقبلا بسبب التوترات الأمنية وخاصة في مضيق هرمز".

واضاف ان "كل الخيارات ترجح مشروع انبوب خط بصرة_ عقبة بسبب صعوبة احياء الخط السوري العراقي وبسبب الاجراءات القانونية مع كردستان وتركيا".

وتابع، ان "انبوب خط بصرة_ عقبة هو المتاح حاليا ويظهر مرونة كبيرة على صادرات النفط العراقية ويمكن من خلاله الحصول على شقين مضمونين لتصدير النفط وهما السوق المصرية والاردنية ويمكن من خلاله ايضا التصدير الى الاسواق الاوروبية والامريكية".