ارتفاع طفيف باسعار الدولار في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في الأسواق العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147550 ديناراً لكل 100 دولار.