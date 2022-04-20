أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز/بغداد



تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار.