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خام برنت يرتفع إلى 108 دولارات للبرميل الواحد

اقتصاد

2022-04-20 | 04:14
خام برنت يرتفع إلى 108 دولارات للبرميل الواحد
237 مشاهدة

السومرية نيوز/متابعة

عوضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا، بما يعادل 0.6 % إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق، والتي يحل أجلها اليوم، 46 سنتًا، أو 0.5 % إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2 % في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبًا، مشيرًا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، ومحذرًا من أن التضخم يعد الآن "خطرًا واقعًا وواضحًا" في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

وقال مسؤولون، أمس الثلاثاء، إن روسيا تعمل على خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط، ومنافذ جديدة للتصدير، ما سيساعدها في الحد من تأثير العقوبات.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين، أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة "أوبك+" أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميًا من المستوى المستهدف في آذار/مارس الماضي، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميًا عن المستهدف.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت المؤسسة في بيان: "في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشًا كبيرًا نظرًا لزيادة الطلب العالمي عليه، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية“، بحسب وكالة ”رويترز".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حذرت، يوم الإثنين الماضي، من موجة إغلاقات "مؤلمة" للموانئ النفطية.

بدورها، قالت مصادر في السوق، نقلًا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نيسان/أبريل على عكس توقعات بزيادتها.

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