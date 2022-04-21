هل يمكن للعراق ان يكون مصدراً للغاز؟ مختص يُجيب

وقال المرسومي في تدوينة عبر "فيسبوك"، تابعته السومرية نيوز، إنّ "الغاز المنتج حاليا = 3000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (مقمق)إنتاج الغاز الجاف = 1317 مقمق/ يومإنتاج الغاز السائل = 5571 طنا/ يومالغاز المحروق = 1628 مقمق/ يومصادرات العراق من المكثفات عام 2021 = 139 ألف طن بقيمة 71 مليون دولارصادرات العراق من الغاز السائل = 456 ألف طن بقيمة 288 مليون دولاراحتياجات العراقية الحالية من الغاز الطبيعي = 3083 مقمق/ يومحاجة العراق الحالية من الغاز المستورد = 40 مليون متر مكعب/ يوم أي 1766 مقمق/ يوم".واضاف أنّ "مشاريع الغاز الحالية هي كالآتي:1-مشروع استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مقمق يوميا.2-مشروع استثمار حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق يوميا.3-مشروع حقل أرطاوي في شركة غاز البصرة بطاقة 400 مقمق يوميا.4-مشروع حقل أرطاوي في شركة غاز الجنوب بطاقة 300 مقمق يوميا".واشار المرسومي الى أنّ "هذه المشاريع عندما تنجز في غضون 3 إلى 4 سنوات من المؤمل أن يصل إنتاجها جميعا إلى 1200 مقمق يوميا مما سيؤدي إلى تحقيق نسبة 80 % من الاكتفاء الذاتي من الغاز".وتابع: "إذا ما نفذ مشروع شركة توتال الفرنسية فمن المؤمل استثمار 600 مقمق يوميا مما سيؤدي إلى تلبية كل الاحتياجات المحلية من الغاز وتوقف استيراده من الخارج".وأردف: "عندما يتم استثمار غاز المنصورية بطاقة 282 مقمق يوميا واستثمار غاز عكاس بطاقة 388 مقمق يوميا عندئذ سيكون هناك فائض للتصدير قدره 670 مقمق يوميا أو 19 مليون متر مكعب في اليوم، ويرتفع هذا الرقم عند استثمار حقلي خشن أحمر وأنجانا في ديالى والتي تميت إحالتهما إلى الاستثمار بموجب الجولة الخامسة، فضلا عن إمكانية استثمار المزيد من الغاز المصاحب الذي يرتفع مع زيادة إنتاج العراق من النفط الخام".