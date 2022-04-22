حكومة كردستان: سلمنا بغداد المعلومات المتعلقة بالإيرادات والموظفين

وقال المتحدث عادل، في مؤتمر صحفي خلال احتفالية عيد الصحافة الكردستانية، إن "وفداً من حكومة الإقليم زار بغداد موخراً لبحث ملف الرواتب وملفات أخرى" ، لافتا الى أن الاجتماعات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم مستمرة".وأشار الى أن "جميع المعلومات المطلوبة تم تسليمها الى الحكومة الاتحادية والتي تشمل الأمور التي تتعلق بالإيرادات وعدد الموظفين وغيرها"، مبينا أن "أهم أولويات حكومة الإقليم هو تأمين رواتب الموظفين، بالإضافة الى معالجة المشاكل المالية".ونوه الى أن "الحكومة تعمل حالياً بالمبالغ التي تصلها والتي يخصص 88٪ منها الى رواتب الموظفين"، موضحاً أن " حكومة أربيل تنتظر تقرير وزارة مالية الإقليم وفي حال توفرت المبالغ اللازمة سيتم توزيع الرواتب على الموظفين".