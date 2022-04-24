الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار، وموظفي العقود خمسة ملايين دينار".ودعا المصرف، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة، إلى مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها"، مؤكداً أن "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".