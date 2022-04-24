عبد الجبار يكشف تفاصيل مثيرة تخص أنبوب البصرة – عقبة

كشف أمين عام تجمع الفاو عامر عبد الجبار، الأحد، تفاصيل مثيرة تخص أنبوب البصرة – عقبة، مؤكداً وجود ضغط على الحكومة بهذا الشأن.



وقال عبد الجبار خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "منظمة الأوبك محددة حصة العراق وموانئنا يمكن أن تصدر أربعة ملايين برميل نفط يومياً".

واعتبر أن "هدف الأنبوب مضراً للعراق ومفيداً للأردن"، مشيراً الى أن "مضيق هرمز لن يغلق وجغرافية جنوب العقبة سيئة إضافة الى الكلفة العالية".

ولفت عبد الجبار الى أن "هناك ضغطاً على الحكومة العراقية بشأن الانبوب".

الى ذلك، اعتبر أمين عام تجمع الفاو، إن "سياسة سومو (شركة تسويق النفط) فاشلة وعملية التعامل مع النفط الخام والتصدير خاطئة"، مؤكداً أن "تعامل سومو مع النفط الأسود خاطئ".

وكان نواب كشفوا قبل أيام، عن قيام مجلس الوزراء، بعرض مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الأردن بكلفة 9 مليارات دولار.