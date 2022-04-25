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اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-04-25 | 03:55
1,989 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.
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