أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.