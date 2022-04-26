الرافدين يحدد سلف المتقاعدين

حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية بـ 25 مليون دينار.



وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سلف المتقاعدين تصل الى 25 مليون دينار".



وأشار إلى أن "التقديم عليها من فروع المصرف حصراً".

