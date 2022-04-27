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تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-04-27 | 03:34
1,970 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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