تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار.