أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - بغداد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

