الكشف عن تفاصيل مشروع لتطوير مدينة الصدر

كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع لتطوير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.



وقال حيدر مجيد خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "ضمن الرؤية الحكومية هناك مشروع لتطوير مدينة الصدر وإحالته الى إحدى الشركات الصينية".

وأضاف أن "المشروع يتضمن 90 ألف وحدة سكنية على مرحلتين"، معتبراً أن المشروع "سوف يشجع المواطنين على السكن كما يشجع المناطق المحيطة على التطوير".

وكان أمين بغداد، علاء معن، أعلن في آذار المضي بتنفيذ ٦٠ مشروعاً لتطوير مدينة الصدر ضمن حملة نهضة بغداد.