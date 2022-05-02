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تراجع اسعار الذهب بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

اقتصاد

2022-05-02 | 02:52
تراجع اسعار الذهب بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية
479 مشاهدة

السومرية نيوز - اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1890.69 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحد في المئة إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو أثار وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الاثنين مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.66 دولار للأوقية كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 929.51 دولار كما تراجع البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2281.99 دولار.
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