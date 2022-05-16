انخفاض اسعار الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة العراقية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.