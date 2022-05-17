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روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

اقتصاد

2022-05-17 | 03:55
روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند
315 مشاهدة

السومرية نيوز - اقتصاد

أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات، أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، إذ حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6%، أو نحو 277 ألف برميل يوميّا في أبريل/ نيسان، من نحو 66 ألف برميل يوميّا في مارس/ آذار، عندما كانت في المركز العاشر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية.

وقال إحسان الحق، المحلل لدى رفينيتيف إن "أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بينما تعرّض خام سي.بي.سي من كازاخستان لضغوط إذ يتم تحميله من ميناء روسي".

وأضاف أن الهنود اشتروا النفط الروسي الذي لم يجد عملاء، بينما اشترى بعض المشترين الأوروبيين كميات أكبر من النفط الأفريقي والأمريكي.

وانخفضت حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام إلى نحو 6% في أبريل/ نيسان من 14.5% في مارس/ آذار، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبا إلى 3%.

وشكلت الخامات من أذربيجان وروسيا وكازاخستان معا نحو 11% من النفط المستورد للهند في أبريل/ نيسان، مقارنة بنحو 3% في مارس/ آذار.

وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط إلى 71% من 68%.

وأظهرت بيانات أولية من رفينيتيف، أنه من المتوقع ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا أكثر إلى نحو 487500 في مايو/ أيار، نظرا لأن المصافي كثفت مشترياتها من روسيا.

وفي الشهر الماضي، واصل العراق احتلال المرتبة الأولى في توريد النفط للهند، تليه السعودية والإمارات.

واستوردت المصافي الهندية 4.7 مليون برميل يوميّا من النفط في أبريل/ نيسان، بزيادة 6.9% عن الشهر السابق، ونحو 11.6% مقارنة معها قبل عام، عندما أثرت موجة كوفيد-19 الثانية على الطلب المحلي على النفط.

وقال إحسان الحق إن "واردات الهند من النفط كانت مرتفعة في أبريل/ نيسان؛ لأن المصافي زادت الاستهلاك لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة".

وأدى ارتفاع الواردات من روسيا إلى انخفاض حصة (أوبك) من الإمدادات الأجنبية إلى الهند في أبريل/ نيسان.
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