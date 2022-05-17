البنك المركزي يؤجل استيفاء أقساط قروض مبادرته

قرر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، تأجيل استيفاء أقساط قروض مبادرته من القطاعين الزراعي والصناعي.



وقال البنك في بيان، إن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة للراغبين بذلك من زبائن المصرفين الزراعي والصناعي ضمن أموال مبادراته ولغاية 2024/12/31 مع عدم الممانعة لاستلامها ممن يرغب الاستمرار بالتسديد من الزبائن".

وأضاف البيان أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي تدارس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، ونجاح مبادراته التمويلية في تحقيق أهدافها الأساسية لإحداث التنمية وتوفير فرص العمل وسد جانب من الاحتياجات التي كانت تؤمنها الاستيرادات، مما يستدعي دعم المشاريع والتخفيف من الآثار التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تسود العالم".

وتابع "ما أثر على قدرات بعض المشاريع في أداء التزاماتها إلى المصارف التي أقرضتها، بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع وتجاوز المشاكل الوقتية التي تواجهها".