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ارتفاع جديد بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ114 دولاراً

اقتصاد

2022-05-23 | 02:54
ارتفاع جديد بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ114 دولاراً
810 مشاهدة

السومرية نيوز - اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وشح الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا إلى 113.37 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى 111.28 دولار للبرميل، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين، وفقا لـ"رويترز".

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس: "يتم دعم أسعار النفط حيث تظل أسواق البنزين شحيحة وسط طلب قوي يتجه إلى ذروة موسم القيادة في الولايات المتحدة".

وأوضح محللون أنه "على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود الذي يحتمل أن يقلل الطلب"، فقد ارتفعت بيانات التنقل من شركتي توم توم وغوغل في الأسابيع الأخيرة، مما يدل على أن المزيد من الناس كانوا على الطرق في أماكن مثل الولايات المتحدة.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة، إن "البيانات عالية التردد تشير إلى استمرار الطلب في النمو".

كما أدى تراجع الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط ، حيث أدى ذلك إلى جعل النفط الخام أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك، تم الحد من مكاسب السوق بسبب المخاوف بشأن جهود الصين لمكافحة جائحة كوفيد من خلال عمليات الإغلاق، حتى مع إعادة افتتاح شنغهاي في الأول من يونيو.

وأضر الإغلاق في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالإنتاج الصناعي والبناء مما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، منها خفض معدل الرهن العقاري أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

كما أدى عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي لغزو أوكرانيا، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة" إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط على نحو أكبر بكثير.
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