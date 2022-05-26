اسعار صرف الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148150 ديناراً لكل 100 دولار.