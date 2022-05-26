البنك المركزي يكشف عن احتياطي العراق من العملة الاجنبية

وقال البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "احتياطي العراق من العملة الأجنبية بلغ 74 مليار دولار".واضاف ان "هذه الاحتياطيات تتوزع جغرافياً بين 8 إلى 9 دول رئيسة وتتنوع بأشكال وأصول مختلفة"، موضحا ان "هذا المستوى المرتفع نسبياً يجعل العراق في وضع مريح من ناحية كفاية مستوى الاحتياطيات الأجنبية".وطمئن البنك "بشأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية للعراق"، مؤكدا ان "الوضع مريح جداً وعلى الجهات الحكومية استغلال هذه الوفرة المالية"، مبينا ان "الوضع الاقتصادي العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار".