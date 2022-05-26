المناطق الحرة تناقش قانونها والمتغيرات الحديثة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الورشة شهدت حضور وزير المالية عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة طيف سامي ومحافظي ( البصرة - الانبار - واسط - ديالى ) فضلا عن ممثل الامين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من المستشارين والمدراء العامون، ونخب من الاكاديميين وخبراء في مجال الاقتصاد والإستثمار".واضافت ان "الورشة ناقشت قانون المناطق الحرة وسبل تكييف القوانين والتعليمات مع المتغيرات الحديثة وملائمتها مع واقع الاقتصاد العالمي الحالي ، فضلا عن مناقشة استكمال مشروع المنطقة الحرة في خور الزبير ، وتكثيف الجهود نحو انشاء مناطق حرة جديدة تعود بالأثر الايجابي لصالح تنشيط القطاع الاقتصادي وانعاشه".