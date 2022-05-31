الذهب نحو أكبر تراجع له منذ أيلول الماضي

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1025 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5 بالمئة خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر أيلول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1852.70 دولار للأوقية.وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجددا في يونيو حزيران ويوليو تموز.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.79 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 961.36 دولار وصعد البلاديوم 1.5 في المئة إلى 2062.81 دولار لكنه انخفض بنسبة 11 بالمئة حتى الآن هذا الشهر مسجلا أكبر انخفاض منذ نوفمبر تشرين الثاني.