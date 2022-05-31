الذهب الاسود يسجل ارتفاعا جديدا بالاسعار

وذكرت وكالة " بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 2.84% إلى 118.34 دولار للبرميل".واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي صعدت بنسبة 1.80% إلى 124.01 دولار للبرميل".ويأتي ارتفاع أسعار النفط، بعد خطوة أوروبية لحظر النفط الروسي، وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.