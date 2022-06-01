انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.