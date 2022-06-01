ما هي مجالات الأسهم التي يمكن الاستثمار بها أثناء الحروب والأزمات الاقتصادية

تعرف بذلك خلال ما يلي بسطور وكن على علم أن ما سيكتب أخذ من أفضل الاقتصاديين حول العالم.بالطبع الجميع يتعلم من التجارب السابقة ومن تاريخ الحروب فمن تعرف بالماضي أمن المستقبل وقد كان بيع الأصول حلًا اقتصادية مفيدًا في أوقات الحروب، وحتي تأخذ الخبرة كاملة اقرأ النقاط التالية:• بيع الأصول تعي أن تبيع ما تقدر أن تبيع وتقوم بالتخلص من أي عملة محلية تمتلكها، مع سحب كل ما تستطيع سحبه من البنوك من أموالك.• ثم تأخذ ما بيدك وما مع أهلك وتأخذهم من الدولة رحيل دون عودة.• هناك من الاقتصاديين من يرجح ذلك لأن وقت الحروب يقع الاقتصاد ويتدمر كليًا.• لكن هل تضمن ببيع الأصول على الاستثمار خارج البلد، ماذا إن انتهت الحرب لذا بيع الأصول ليس الحل الأمثل على الأرجح خاصةً أن وزقت الحروب ترتفع الكثير من السلع التي يمكن العمل بها.• الدليل على عدم بيع الأصول أنقد رفعت بأسعار الذهب إلى القمة للمرة الأولي في العالم.نصح الكثير من المستشارين المالين الأشخاص بالعديد من النقاط التي يجب جعلها خطة يتم السير عليها حتى تنجو من أخطار الإفلاس وقت الحرب، وتتمثل أبرز تلك النصائح في:• ينصح بالتخلص من السيولة النقدية أي الكاش في أسرع وقت قبل أن تقل القيمة الحقيقة للدولة.• على الرغم من سحب النقود والتخلص منها يكون أمرًا ضار للدولة .• تحويل الأموال إلى عملات أجنبية ثابتة وقوية حتى تحافظ على أموالك ولا تخسر حتى وإن خسرت الدولة.• شراء أي من المعادن النفسية وبيعها خارج البلاد حين الخروج أو الاستثمار به إن كان لديك.اتفق الجميع على أن الحل الأفضل للاستثمار في ظل الحروب هو الذهب وأصحابه من المعادن الثمينة لكن هناك العديد من الطرق يمكنك الاستثمار من خلالها والتي تتمثل في:• التجارة في العملة الخارجية خاصةً الأمريكية التي ترتفع على الدوام والتي تتنبأ كافة المؤشرات أنها ستظل على الساحة لفترة طويلة.• الاستثمار من خلال جمع العملات الرقمية وشرائها حيث أن جميع الخبراء يقولون بأن المستقبل سيكون بالتعامل من خلالهم تلك العملات إضافةً إلى أن عملتها ترتفع قيمتها.• الاستثمار في العقارات أو المشاريع الإدارية في الدول العظمي المختلفة خاصة الولايات العربية الأمريكية.• الاستثمار فيمن خلال اقتناص فرص تراجع قيمة أسهم الشركات الكبرى.الحروب بشكلٍ عام لها تأثير سلبي كبير على الدول ليس فقط في الاقتصاد لكن الضرر الأكبر يصيب الاقتصاد ويضعفه، ومن الأضرار التي تحدث للدول التي بها حروب:

• يشرد أهلها ويكثر عدد القتلى مما يؤثر على مقتدرات الدولة.• يتوقف العمل في الدولة وتصبح ضعيفة إضافةً إلى سقوط العملة.• توقف سير الاستيراد والتصدير التي مما يقلل من فرص وجود الأطعمة والأغذية.في الحقيقة يمكن الاستثمار في الأصول وقت الحرب لكن بمجموعة من الشروط التي يجب أن تضعها في عين الاعتبار، وهذه الشروط تتمثل في:• أن يتم الاستثمار في الأصول التي لا تفقد قيمتها والتي لا تتأثر بالحالة الاقتصادية.• أفضل هذه الأصول وأفضل القرار هو شراء الأراضي خاصةً افضاء منها.• يمكن شراء الأبنية خاصةً في الأماكن البعيدة عن العاصمة حتى لا تكون عُرضة للضرب أو الاشتعال بالنيران أثناء الحرب.• لا تستثمر عامةً في الأراضي الزراعية حتى لا تكون عرضة للتخريب والحرق.إن كنت مضطرًا للحلول التجارية وذلك من أجل العيش أو من أجل عائلتك هناك حلًا أمثل يمكنك أن تفعل ذلك من خلال النقاط التالية:• اعمل في المواد التجارية الأولية التي يحتاج لها الجميع في الطعام بشكل يومي حتى تضمن مبيعاتها وتأمن طعامك أنت وعائلتك.• التجارة في الحبوب ذات القيمة المالية الصغيرة والتي سيلجأ لها الجميع للغذاء وقت الحب بسبب قلة الأطعمة وقلة الأموال.• يمكنك الاستثمار في مجال الوقود لأن سيشهد نقص كبير في أثناء الحروب.• ابحث عن المستلزمات اليومية التي يحتاج لها الجميع وتابع تجارتك بها هنا سيكون الربح.• حاول تحويل كل أموالك إلى ذهب عن طريق شرائه أو تحويل إلى عملة أجنبية.• افتح ثلاث متاجر صغيرة في أماكن مختلفة خير من افتتاح محل تجاري كبير في مكان واحد.• قلل من دورات البيع والشراء لأن مع الحروب ستكون العملة غير مستقرة والأسعار، كذلك متوترة لا إن اشتريت اليوم انتظر للغد.يعد الاستثمار في مجال البورصة من الأمور الهامة التي يجب أن تضعها ضمن أولوياتك في حالات الحرب، حيث أنها آمنة ومرتبطة بالبورصة العالمية، ونستفيد من هذا الاستثمار خلال:• المشاركة في استثمار في الأسهم والسندات يحافظ على الأموال في فترة الحرب.• لا تلجأ أبدًا لأسهم الشركات الخاصة لأنها انتحار وتضحية بالمال، لكن اختر البنوك الحكومية والبنوك المساهمة التي تضمن لك حقك.• اختيار الأسهم التي لها علاقة وثيقة بالمواد الأولية لأنها لا تقل وتعد الأكثر ثباتًا ضمن الأسهم.• أسهم البورصة يمكن حفظها للكثير من الوقت وبعدها نجد أن الأسهم ترتفع إلى أضعاف كثير من قيمتها التي تم شراء بها السهم في المرة الأولي.يعتبر الاستثمار في البشر من أكثرالتي لا تأتي في بال الأشخاص في أوقات الحروب لكن ما لا تعرفه عن ذلك الاستثمار أنه يعد الأفضل، ولا يمكن أن تتجاهله على الإطلاق، وتعف أكثر عن ذلك الاستثمار في:• الاستثمار في الأشخاص يعني الاستثمار في التعليم من خلال تعليم الأبناء أو درس تعليمي بالنسبة للغة أو مهارة أو حتى حرفة.• كما يمكن الاستثمار من خلال السفر للتعلم أو من خلال الانفاق الصحي.• التعليم مزدهر في جميع دول العالم حتى النامية أصبحت تسعي لأن تطوره لأنه السبيل للنجاة من الجهل والفقر والحاجة.• التعليم يفتح الأفق لفتح الأسواق والمستشفيات الجديدة التي نحتاج لها في فترة الحروب.• الاستثمار في التعليم هو المنجية في حالة الحروب لأن الدول المتقدمة تستقبل المتعلمين في حال الرغبة في السفر في حالة الحرب والعمل في الخارج في الدول الأوربية.أخيرًا نصل لنهاية إجابة سؤال ما هي مجالات الأسهم التي يمكن الاستثمار بها أثناء الحروب والأزمات ‏الاقتصادية وحقًا قد عرضنا كافة الاستثمارات الآمنة التي يمكنك من خلالها العبور من حالة القلق والفقر في وقت الحرب إلى حالة الاستقرار والنجا من تداعيات الحروب المختلفة.