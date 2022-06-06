أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148350 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

