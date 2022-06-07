أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148350 ديناراً لكل 100 دولار.

